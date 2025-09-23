Россияне стали брать меньше кредитов на новые машины

В нашей стране с января по август текущего года населению выдали 453 тыс. кредитов на приобретение новых легковых автомобилей. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, объем отечественного рынка кредитования в денежном выражении составил 626 млрд рублей, просев за год на 13%.

Средний размер кредита в России за восемь месяцев 2025 года сжался на 11%, составив 1,35 млн рублей. В свою очередь, ставка по займам упала на 2,8 процентных пункта из-за субсидий отечественным автопроизводителям.

В то же время уровень одобрения кредитов остался прежним — 38%. Но с конца лета прошлого года по март текущего ситуация была хуже, отметил г-н Целиков.

Примерно на полгода уменьшался средний срок выдачи займов — до 5,3 года с прежних 5,8. И 59% пришлось на долю кредитных машин от общего объема рынка новых легковушек. В случае продаж физическим лицам зафиксировано 69%, и эта цифра на сегодняшний продолжает увеличиваться. Годовая прибавка составила 12 процентных пунктов.