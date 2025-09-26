В Китае стартовали продажи новой генерации кроссовера Changan CS55 Plus

Changan начала предлагать на местном рынке CS55 Plus четвертого поколения. В пересчете на рубли минимальный ценник составляет около 1,1 млн. Переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым турбомотором доступен в четырех исполнениях, два последних комплектуются системой так называемого умного вождения Tianshu.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», экстерьер Changan CS55 Plus четвертой генерации оформлен с учетом новой стилистики бренда. Его характерными чертами можно считать радиаторную решетку и смещенную к низу светотехнику, уступившую место ходовым огням в форме бумерангов, соединенным светящейся планкой. Корма украшена монофонарем, бампером с выхлопными патрубками по краям и незнакомым до этого потребителю спойлером.

Под капотом установлен 192-сильный бензиновый наддувный агрегат объемом 1,5 л, работающий в тандеме с 7-диапазонным «роботом». На сотню километров пробега в среднем расходуется 6,9 л горючего. «Максималка» ограничена отметкой 190 км/ч.

Размеры кроссовера — 4550х1868х1675 мм при колесной базе 2656 мм. Без нагрузки минимальный дорожный просвет равняется 188 мм, объем багажного отсека — от 475 л. В салоне появился иной разделительный тоннель. Приборная 10,25-дюймовая панель объединена в моноблок с центральным тачскрином. Диагональ последнего может составлять 12,8 или 14,6 дюйма, что зависит от комплектации. За обновленный руль переместился селектор коробки передач.