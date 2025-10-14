Точка кипения: утильсбор не отменят, но отложат. Ненадолго и точечно

Хорошие новости пришли, откуда не ждали: вице-премьер Правительства РФ Денис Мантуров поручил Министерству промышленности и торговли представить предложения по возможной, подчеркиваем это слово дважды, отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на автомобили. Согласитесь, уже интересно. Но и это еще не все: в поручении высокопоставленного чиновника приковывает внимание слово «оперативно». Чем дело кончится и почему расслабляться точно не стоит — объясняет портал «АвтоВзгляд».

Разлетевшиеся в инфополе белыми лебедями слухи об отмене утилизационного сбора — не более чем игра авторов постов на больном. «Хайпожерство», как метко заметил один большой менеджер одного большого отечественного автозавода. Новый утилизационный сбор, который ведомство Антона Алиханова уже морально ввело и даже внесло в бюджет на следующий год, никто отменять не будет.

Причина проста: бюджет у нас дефицитный, денег в нем на все заложенные задачи не хватает. А народонаселение, которое оперативно представило все свои накопления на подсчет, воспользовавшись высоченными ставками по депозитам, станет тем самым источником дофинансирования казны. Не дать — не взять: «новая нефть».

О чем же тогда поручение г-на Мантурова? Оно о приобретении импортных автомобилей, сделки купли-продажи по которым были заключены в августе-октябре. Любой изучавший вопрос покупки «вторички» в Японии, Корее или в Грузии знает, что это довольно медленный процесс: оформление, доставка и легализация машины в России занимает порой несколько месяцев. Самая скорая и дорогая покупка — 4 недели.

Фото Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Быстрее — только принятие новых законов по увеличению пошлин, платежей и прочих тарифов. Вот с этой торопливостью, собственно, Минпромторг и попросили повременить, чтобы дать возможность последней партии счастливчиков растаможить свои машины по старым ценам.

После — только по новым, которые, если говорить об «утиле» вступят в силу первого декабря. Один месяц отсрочки ограниченной категории лиц — вот о чем поручение Мантурова.

Поэтому выдыхать и радоваться победе народного мнения над финансовыми обстоятельствами, в которых сейчас находится страна по понятным причинам, не стоит: и санкции свое дело делают, и война свою долю исправно забирает. А отечественный автопром, ведомый не самыми дальновидными, да еще и погруженными в сложнейшие условия, из которых и мистеру Форду было бы выбираться непросто, управленцами от подобных условий вряд ли выиграет.

Пока на китайских заводах в полной темноте работают роботы, пока в Поднебесной счет любой товарной продукции идет на миллионы штук, шансов у наших «наверстать» попросту нет. Более того — и в обозримом будущем не будет: уж слишком глубокие изменения требуются, слишком большие инвестиции, чтобы тренд повернулся к нам передом.