В России на 40% рухнул лизинг новых легковых автомобилей

За первые девять месяцев текущего года российские бизнесмены оформили в лизинг для нужд своих компаний 83,1 тыс. новых легковых машин. По сравнению с прошлым годом спрос сократился на внушительные 39,8%.

Об этом в своем телеграм-канале сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Согласно подсчетам экспертов, отечественный рынок подержанных автомобилей чувствует себя лучше «первички». Он вышел в плюс на 7,9% — в лизинг было выдано 23,8 тыс. «ласточек» с пробегом.

Свеженькие LADA и Chery брали по этой схеме чаще всего, их доля в общем объеме составила 26 и 10,1% соответственно, хотя за последние 12 месяцев выдача просела на 26,5 и 39,9%. Лизинговые продажи Geely и Haval обрушились на 60%, дела пошли в гору только у Belgee, нарастившей количество сделок на 5,6%. В 2025 году на первую пятерку автобрендов пришлось 59,5% от общего объема «легкового» лизинга.

На «вторичке» на 0,8% подросла доля Kia, LADA улучшила показатели на 33,9%, а Geely — сразу на 223,7%. На 23,8% просел Mercedes-Benz и на 25,2% — BMW.