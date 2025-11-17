В России открыли предпродажи «четвертого» Changan CS75 Plus c полным приводом

Changan CS75 Plus четвертой генерации получил улучшенную архитектуру, недоступное прежде оснащение, а также вырос в габаритах и прибавил в ходовых качествах как на асфальте, так и за его пределами. Умный полный привод дает «китайцу» бонус к управляемости и проходимости в любое время года. Новинка стала доступна у нас в формате предзаказа, цены пока не объявлены, как и дата начала полноценной реализации.

Помимо всего прочего, полноприводная трансмиссия Changan CS75 Plus может похвастать набором предустановленных режимов работы, точечно ориентированных на дорожное покрытие разного типа. Например, правильные калибровки позволяют системе AWD лучше понимать, когда кроссовер выезжает на заснеженную трассу, разбитую грунтовку или мокрый асфальт.

Полный привод реализован за счет многодисковой муфты BorgWarner шестого поколения, обеспечивающей подключение задней оси. Систему 4х4 устанавливают на экземпляры только со старшим двухлитровым мотором, объемом младшего составляет 1,5 л. Мощность силовых агрегатов на сегодняшний день остается неизвестной, хотя в соседнем Казахстане они выдают 181 и 235 л.с. Кстати, у нас планируют продавать машины как раз тамошней сборки. Передачи переключает 8-диапазонный «автомат».

Габариты — 4770x1910x1695 мм при колесной базе 2800 мм. SUV вытянулся в длину на 60 мм и на 45 мм в ширину, расстояние между осями выросло на 90 мм. В итоге салон стал просторнее, а сам автомобиль — устойчивее.

