Автоэксперт Ковалев назвал пять лучших кроссоверов по цене до 2,5 млн рублей

Пять лет назад, имея в распоряжении 2,5 млн рублей, в шоу-руме дилера можно было взять базовый паркетник премиального бренда (например, BMW X1), но с тех пор многое изменилось, и теперь за такие деньги предлагают разве что компактные SUV массовых марок. Но какие из них заслуживают внимания? На этот вопрос ответил эксперт.

По просьбе наших коллег из «Российской газеты» автомобильный эксперт Александр Ковалев составил свой топ-5 «официальных» кроссоверов в ценовом сегменте до 2,5 млн. И первую строчку в списке занял Haval Jolion. По его словам, эта модель получилась «очень сбалансированной, с просторным салоном и приличной остаточной стоимостью», за что его, собственно, и ценят.

На второе место автоэксперт поставил отечественный Tenet T4 — аналог довольно популярного Chery Tiggo 4. И объяснил, что главный плюс этого паркетника — большой выбор модификаций: предусмотрены и атмосферный, и турбированный мотор, «механика», вариатор, «робот», передний и полный привод. «Динамика здесь не поражает, но для города T4 — вполне рациональный выбор».

Третьим стал Belgee X50, то есть предыдущий Geely Coolray с белорусскими шильдиками. Его достоинства, по словам Ковалева, хорошая динамика, упругая подвеска, понятная управляемость. Есть, правда, один нюанс: за 2,5 млн рублей можно взять лишь базовую комплектацию с довольно скудным оснащением.

За пределами лидерской тройки оказался GAC GS3 — «самый быстрый кроссовер в рейтинге». Эксперт отметил, что эта модель интересная — в том числе с точки зрения дизайна, нацеленного на молодежную аудиторию. Но, как и в случае с «Белджи», богатые комплектации GS3 за 2,5 млн целковых не возьмешь. К тому же надо учитывать, что у «тройки» 170-сильный двигатель, а это — увеличенный транспортный налог.

— Замыкает пятерку «Москвич 3». В теории он закрывает все базовые потребности: доступная цена, широкий выбор комплектаций, симпатичный внешний вид. Но если смотреть глубже, эта модель все-таки самая простая по технике и материалам, и экономия чувствуется почти во всем. Автомобиль функциональный, но откровенно бюджетный, и это определяет его место в рейтинге, — подытожил эксперт.