Автоэксперт Ковалев назвал пять лучших кроссоверов по цене до 2,5 млн рублей

По просьбе наших коллег из «Российской газеты» автомобильный эксперт Александр Ковалев составил свой топ-5 «официальных» кроссоверов в ценовом сегменте до 2,5 млн. И первую строчку в списке занял Haval Jolion. По его словам, эта модель получилась «очень сбалансированной, с просторным салоном и приличной остаточной стоимостью», за что его, собственно, и ценят.
На второе место автоэксперт поставил отечественный Tenet T4 — аналог довольно популярного Chery Tiggo 4. И объяснил, что главный плюс этого паркетника — большой выбор модификаций: предусмотрены и атмосферный, и турбированный мотор, «механика», вариатор, «робот», передний и полный привод. «Динамика здесь не поражает, но для города T4 — вполне рациональный выбор».
Третьим стал Belgee X50, то есть предыдущий Geely Coolray с белорусскими шильдиками. Его достоинства, по словам Ковалева, хорошая динамика, упругая подвеска, понятная управляемость. Есть, правда, один нюанс: за 2,5 млн рублей можно взять лишь базовую комплектацию с довольно скудным оснащением.
За пределами лидерской тройки оказался GAC GS3 — «самый быстрый кроссовер в рейтинге». Эксперт отметил, что эта модель интересная — в том числе с точки зрения дизайна, нацеленного на молодежную аудиторию. Но, как и в случае с «Белджи», богатые комплектации GS3 за 2,5 млн целковых не возьмешь. К тому же надо учитывать, что у «тройки» 170-сильный двигатель, а это — увеличенный транспортный налог.
— Замыкает пятерку «Москвич 3». В теории он закрывает все базовые потребности: доступная цена, широкий выбор комплектаций, симпатичный внешний вид. Но если смотреть глубже, эта модель все-таки самая простая по технике и материалам, и экономия чувствуется почти во всем. Автомобиль функциональный, но откровенно бюджетный, и это определяет его место в рейтинге, — подытожил эксперт.