Рамный внедорожник BAW 212 сертифицировали для России

Для отечественного рынка наконец сертифицировали рамный внедорожник 212 T01, разработанный китайским автостроителем BAW. Теперь бренд планирует сосредоточиться на развитии дилерской и сервисной сети на территории России.

Речь идет о версии, адаптированной к нашим дорогам и климату

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на официальных представителей компании BAW. Для 212-го получено заветное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее открыть легальные массовые продажи с выдачей ПТС.

По словам генерального представителя марок 212 и BAW в России Джека Джао, ОТТС также дает возможности для прямого импорта автомобилей в Россию, и их свободного хранения у нас. Теперь такие внедорожники должны стать дешевле, в том числе благодаря появлению целевых кредитных программ.

Напомним, «проходимец» в исполнении Adventurer Rus может похвастать русифицированным мультимедийным комплексом. За движение отвечает бензиновый двухлитровый мотор, выдающий 238 л.с., либо 170-сильный дизель такого же объема.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о пикапе, построенном на базе BAW 212.