Россияне берут автокредиты в среднем на семь лет

Средний срок автокредита в нашей стране составил семь лет. При этом в 2025-м население стало охотнее влезать в кабалу на десять ради минимального размера ежемесячного платежа.

За неполный год размер такого займа снизился более чем на 11%

Статистикой поделилось РИА «Новости», ссылаясь на исследование финтех-компании «Баланс-Платформа». По словам экспертов, с января по ноябрь средний размер займа для покупки автомобиля в России сократился больше, чем на 11% за год, составив 1,7 млн рублей.

За обозначенный период наиболее ощутимое снижение зафиксировано в сегменте новых автомобилей — около 17%, планка дошла до отметки 1,6 млн рублей. В случае подержанных машин средний размер кредита сжался более чем на 3%, что обернулось 1,7 млн.

Постепенное снижение средней суммы автокредитов в России, стартовавшее в начале года, связано с высокими банковскими ставками на займы такого типа, а также более жесткими требованиями к заемщикам и увеличением спроса на более доступные машины, отмечают аналитики.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что выдача автокредитов в России просела на 34,2%.