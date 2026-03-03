Моноприводный Geely Atlas вышел на российский рынок

Как сообщает пресс-офис бренда, моноприводный «Атлас» приводит в движение 147-сильный наддувный мотор объемом 1,5 л, обеспечивающий крутящий момент в 270 Нм. Аналогичный агрегат устанавливается на родственные модели Coolray и Cityray. В смешанном цикле должно расходоваться 6,8 л бензина на сотню километров пробега. Переключением передач заведует 7-диапазонный преселектив.

Предусмотрено несколько режимов движения, позволяющих настроить техническую начинку «китайца» на нужный лад. Например, экономичный вариант заставляет машину плавно реагировать на нажатие педали акселератора, а спортивный дает полностью раскрыться тандему двигателя и трансмиссии.

Geely Atlas с передним приводом полагается LED-оптика, панорамная крыша с люком и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. В салоне с атмосферной подсветкой имеются двухзонный климат-контролем, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 13,2-дюймовый тачскрин «мультимедийки». Предусмотрено полдюжины динамиков, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз» и зимний пакет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал тест-драйв полноприводного Geely Atlas.