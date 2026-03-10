LADA Niva Travel стала бестселлером сегмента кроссоверов и внедорожников в РФ

В начале весны в нашей стране нашли своих владельцев 1238 новых LADA Niva Travel. Судя по результатам десятой недели текущего года, отечественный внедорожник стал самой продаваемой моделью сегмента кроссоверов и внедорожников.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные АО «ППК». Изучив динамику рынка со 2 по 8 марта, эксперты отметили, что «Ниве» с припиской Travel давненько не удавалось достигнуть таких успехов.

Популярный китайский кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом 1167 экземпляров, на сей раз сумел занять только вторую строчку, хотя на предыдущей неделе был бестселлером. Тройку лидеров замыкает отечественный паркетник Tenet T7, из дилерских шоу-румов уехало 1155 штук.

В то же время прочие кроссоверы и внедорожники не сумели преодолеть барьер в тысячу экземпляров. Тем не менее в первую десятку по продажам вошли Tenet T4 и Haval M6, Belgee X50 и Geely Monjaro, Mazda CX-5 и Haval F7, а также LADA Niva Legend.