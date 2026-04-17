Россияне бросились скупать корейские легковушки в первом квартале 2026 года

За первые три месяца 2026 года жители нашей страны приобрели 4186 новых легковых автомобилей с шильдиками корейских производителей. Если проводить параллель с показателями 12-месячной давности, спрос взлетел на ощутимые 78%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на подсчеты АО «ППК». Сейчас доля корейских марок на отечественном рынке достигает 1,6%, а в первом квартале 2025-го был зафиксирован 1%, отметил заместитель начальника отдела аналитики организации Дмитрий Ярыгин.

Наиболее востребованным корейским брендом в России на сегодняшний день считается Kia. В годовом выражении его продажи рванули вверх на 90%, что вылилось в 2035 машин. Следом пристроился Hyundai с результатом 1430 штук, прибавка составила 17,3%. Тройку лидеров замыкает официально представленный у нас KGM, в активе которого 624 проданных авто. За тот же период менее сотни машин смогли пристроить Genesis и Samsung.

Чемпионом модельного рейтинга стал кроссовер Kia Seltos, разошедшийся тиражом 971 экземпляр. На второй строчке расположился Hyundai Tucson, владельцев нашли 543 паркетника. Затем упомянут Hyundai Elantra, поскольку россияне купили 300 таких седанов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что KGM открыл в России продажи семиместного Rexton.