Changan Eado Plus получит в России 103-сильный атмосферник

Бюджетный седан Changan Eado Plus обзаведется в нашей стране версией с атмосферным двигателем. Речь идет о 1,5-литровом агрегате JL473QK. По информации портала «АвтоВзгляд», в продажу он поступит в ближайшие месяцы.

В открытой базе Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Changan Eado Plus в новом исполнении. Портал «АвтоВзгляд» ознакомился с документом и обнаружил, что в нем, помимо существующего 1,4-литрового турбомотора JL473ZQ3, указан и 1,5-литровый атмосферник JL473QK мощностью 103 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Он, в отличие от старшего собрата, может потреблять 92-й бензин. В паре с агрегатом трудится «робот».

В списке оснащения заявлены фронтальные подушки безопасности, система экстренного реагирования при авариях, климат-контроль и мониторинг давления в шинах. Среди опций упоминаются электропривод и обогрев боковых зеркал, дополнительные шторки безопасности и люк в крыше.

На официальном сайте Changan можно увидеть, что сейчас российские дилеры предлагают седаны Eado Plus 2023, 2024 и 2025 годов выпуска. Самые доступные автомобили продаются по цене от 2 379 900 рублей без учета скидок. А самые свежие (прошлогодние) — от 2 669 900.