Эксперт Целиков рассказал, на сколько в России подорожали автомобили за 12 лет

За последние 12 лет цены на автомобили в России выросли более чем в три раза. Если быть точнее, то новые машины прибавили в стоимости 216%, а подержанные — 210%.

Такие данные приводит глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Активный рост цен на автомобили, по его словам, начался в 2015 году — после введения первых санкций и девальвации рубля в конце 2014-го. Вторым значительным толчком к удорожанию стала пандемия 2020-2021 годов. Сбои в глобальных цепочках поставок привели к дефициту новых авто по всему миру, и Россия не стала исключением.

Ситуация весны 2022 года кардинально изменила структуру рынка: ушли привычные европейские, японские и корейские бренды, а оставшиеся на складах запасы резко подорожали. Им на смену пришли китайские модели, которые на тот момент были более доступными по цене. И именно поэтому, как отмечает эксперт, если смотреть на общую массу цен за год, суммарный скачок оказался даже не таким резким, как в пандемийный период.

Если сравнить текущую среднюю цену нового автомобиля (3,79 млн рублей) с показателем 2014 года (1,2 млн рублей), то рост составляет 216%, то есть более чем в три раза за 12 лет. При этом Целиков уточняет: расчёт сделан по ценам на трёх классифайдах без учёта объёмов продаж. Речь идёт о простом среднем арифметическом по всему массиву данных, а не о средневзвешенных прайсах.

Вторичный рынок демонстрирует схожую динамику. Цены на автомобили с пробегом за тот же период выросли на 210% — с 435 тысяч до 1,35 млн рублей. Эксперт обращает внимание, что график средней цены подержанных машин повторяет тренд новых, но с отставанием в 1-1,5 года.

— В последние пару лет цены на автомобили (как новые, так и с пробегом) «успокоились». Видимо, соотношение между покупательской способностью и ценами на автомобили находится на пределе. На мой взгляд, следующим толчком к росту цен станет очередная девальвация рубля. Поскольку валютная составляющая в цене автомобиля очень высока. Даже в автомобилях российской сборки. Но в нынешней ситуации рубль крепок как никогда, — подытожил эксперт.