В России закрылось почти 50 дилерских автосалонов

С января по март 2026 года в нашей стране прекратили существование 46 дилерских центров, торговавших новыми легковушками. В то же время из игры вышло чуть больше двух десятков локаций.

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, закрытий пока не так много, но грядущий тренд уже вызывает беспокойство. Прежде на протяжении нескольких лет количество ДЦ колебалось в районе трех тыс. шоу-румов, а контрактов было не намного больше.

На сегодняшний день в РФ работает 2925 дилерских центров, занимающих 2123 локации. В первом квартале дилеры подписали 246 свежих контрактов, но 166 прежних было расторгнуто. В итоге добавилось 80 новых ДЦ, что в общей сложности вылилось в 4649 штук. Если проводить параллель с 2022 годом, показатели выросли на 47%.

Максимально количеством автосалонов, локаций и контрактов в стране может похвастать Москва. Следом идут Подмосковье и Санкт-Петербург.