Раскрыты все новинки Changan для России, запланированные на 2026 год

Китайский автоконцерн Changan обнародовал полный список новых легковушек для России, которые поступят в продажу до конца текущего года. В том числе нам достанутся автомобили дочерней структуры «Чангана» под названием Deepal.

Соответствующий слайд с презентации бренда опубликовал в своем телеграм-канале автоэксперт Олега Мосеев. По его словам, в ближайшее время Changan локализует производство семи своих моделей на калининградском «Автоторе». На данный момент там собирают четыре, к запуску готовят цеха сварки и окраски.

Уже сейчас в РФ можно приобрести компактный кроссовер Changan CS35 Maх. Судя по всем, он считается новинкой первого квартала, а к пополнению во втором относятся уже вышедший на рынок среднеразмернывй CS75 Pro и обновленный лифтбэк Uni-V, который дебютирует на следующей неделе. В той же когорте седан Eado Plus, а также среднеразмерный кроссовер Deepal S07 как с гибридной, так и с электрической силовой установкой.

В свою очередь, третий квартал сулит нам появление пяти автомобилей. К ним относятся полноприводный дизельный пикап Hunter Plus TDI, кросс-купе Uni-T FL с передним приводом, плюс гибридные разногабаритные паркетники Deepal S05, S07 и S09 с системой AWD. Кстати, «пятерка» должна появиться и в виде «электрокара».

Четвертый квартал знаменуется пришествием флагманского среднерзамерного кроссовера Uni-K FL с полным приводом. Ему составит компанию менее габаритный моноприводный Uni-S — реинкарнация CS55 Plus.

