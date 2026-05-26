Стало известно, сколько в России автомобилей с правым рулем в 2026 году

По состоянию на 1 января 2026 года в России насчитывалось 4 млн легковых автомобилей с правым расположением руля. По количеству регистраций таких машин среди регионов лидировал Приморский край.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на подсчеты аналитического агентства «Автостат». По словам экспертов, в начале года в Приморье состояло на учете 816,7 тыс. праворульных легковушек. Вторую строчку заняла Иркутская область благодаря показателю 341,8 тыс. штук. Тройку лидеров замкнул Хабаровский край, где аналогичный транспорт разошелся тиражом 302,9 тыс. экземпляров.

Наиболее популярным праворульным автомобилем в нашей стране на сегодняшний день признан японский седан Toyota Corolla. К 1 января по России ездило 371,4 тыс. таких четырехдверок. Следом идет хетчбэк Honda Fit за счет показателя 132,7 тыс. штук, а затем пятидверка Toyota Vitz — владельцев нашли 103 тыс. автомобилей.

Напомним, на прошлой неделе российские власти одобрили план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Согласно одному из пунктов, правительству предстоит оценить риски участия праворульных автомобилей в дорожном движении, о чем ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд».