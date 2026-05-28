В России появилась дилерская сеть нового отечественного бренда Tenet Plus

В список дилеров свежего отечественного бренда Tenet Plus поначалу войдет 101 автосалон. Они расположены в шести десятках городов от Калининграда до Хабаровска. Это обеспечит широкую доступность автомобилей, а также единые стандарты продаж и обслуживания.

Согласно пресс-релизу, который поступил в распоряжение портала «АвтоВзгляд», создание дилерской сети является одной из основных ступеней развития Tenet Plus. Новый игрок нашего авторынка делает ставку на устойчивую и сбалансированную инфраструктуру.

Появление дилеров даст возможность обеспечить клиентам единый уровень взаимодействия с брендом на всех этапах владения автомобилем. Подразумевается диапазон от знакомства с модельным рядом и покупки машины до заезда на сервис.

Напомним, Tenet Plus входит в портфель новых российских автомобильных марок, созданных отечественным холдингом «АГР» и китайской компанией Defetoo. Основой бренда станут компактные и среднеразмерные кроссоверы.

