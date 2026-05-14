Холдинг «АГР» раскрыл подробности о новом автобренде Tenet Plus

Отечественный холдинг «АГР», владеющий маркой Tenet Plus, официально объявил, что в ее линейку войдут преимущественно кроссоверы. Анонсировано появление компактных и среднеразмерных SUV.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», кроссоверы Tenet Plus будут стоять на ступеньку выше, чем автомобили одноименной марки без приписки в виде плюса. К ключевым особенностям новинок относят характерную форму оптики: ее дизайн создавался с оглядкой на глаза диких кошек.

Известно, что расстояние между осями одного из паркетников-дебютантов будет достигать 2700 мм. В список изначального оборудования планируют включить мультимедийные комплексы с тачскрином, получившим диагональ 13,2 дюйма. Еще можно рассчитывать на умные 540-градусные камеры кругового обзора, вишенкой на торте должен стать продвинутый комплекс электронных водительских ассистентов ADAS.

Согласно неофициальным данным, автомобили с шильдиком Tenet Plus являются копиями китайских легковушек Lepas. Последние относятся к одной из дочерних структур Chery.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака Tenet Plus L9.