Поставки новых легковушек в Россию увеличились почти вдвое

В конце весны в нашу страну завезли из-за рубежа 69,5 тыс. легковых автомобилей, причем 34,4 тыс. были новыми. Объем поставок практически в два раза превысил результат аналогичного прошлогоднего периода.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на статистику, собранную АО «ППК». Уточняется, что речь идет о максимальном ежемесячном результате текущего года. Высокий прирост объясняется низкой сравнительной базой.

В сегменте свежих легковушек титул наиболее популярного импортируемого бренда по-прежнему принадлежит китайскому Geely. Топовой моделью считается его среднеразмерный кроссовер Monjaro, следом идет седан японского происхождения Toyota Corolla.

Лидером по поставкам новых машин на территорию России является Китай. В мае из дружественного государства на «поднебесные» легковушки, прибывшие в нашу страну, пришлось 72,9%. На второй строчке расположилась Киргизия за счет 17,4%, а тройку лидеров замкнула Белоруссия благодаря 3,2%.