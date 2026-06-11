Эксперт Коган объяснил, чем «китайцы» уже превосходят «европейцев» и «японцев»

Китайский автопром за минувшее десятилетие совершил колоссальный скачок, преодолев путь, на который европейским и японским производителям потребовались десятилетия. Сегодня «поднебесные» машины, некогда воспринимавшиеся как бюджетная альтернатива, предлагают решения, доступные конкурентам лишь в дорогих сегментах или отсутствующие вовсе.

Основатель компании «ВсеИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров Андрей Коган в беседе с «Российской газетой» назвал главным козырем производителей из КНР скорость внедрения новых технологий. Пока западные и японские бренды обновляют платформы раз в пять-семь лет, китайцы выводят новые версии через два-три года, а программное обеспечение совершенствуют дистанционно.

Особенно заметным стало их преимущество в цифровой сфере. Покупатель массового кроссовера получает огромный мультимедийный экран, цифровую приборку, голосовое управление, камеры кругового обзора и управление функциями машины через мобильное приложение. Адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и автоматическое торможение, еще недавно считавшиеся атрибутами премиума, сегодня появляются в базовых и средних версиях «поднебесных» моделей.

В сегменте электромобилей и гибридов китайские компании накопили уникальный опыт, демонстрируя сопоставимый с мировыми лидерами запас хода и эффективность. Существенным подспорьем стал высокий уровень так называемой вертикальной интеграции, позволяющий быстрее внедрять инновации. Заметно подтянулось и качество интерьера: мягкие материалы, качественная сборка и продуманная эргономика становятся нормой без переплаты за бренд.

При этом говорить о тотальном технологическом превосходстве пока преждевременно, считает эксперт. Европейские производители сохраняют сильные позиции в управляемости, японские — в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв стремительно сокращается. Главная причина успеха в том, что китайский автопром перестал догонять мировых лидеров и начал формировать собственную технологическую повестку. Сегодня многие решения сначала появляются именно в китайских автомобилях, а уже затем становятся частью глобального рынка, отмечает Коган.