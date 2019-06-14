Toyota представила две новые старые системы безопасности

Одна из систем получила название Auto Shut Off. Новая функция будет автоматически глушить мотор на холостом ходу через заданный промежуток времени. Обновка поможет не только сохранить топливо, но и сделать автомобиль безопаснее: она не даст угореть, если движок забыли выключить в гараже.

Кроме того, специалисты бренда разработали приложение для отключения двигателя удаленно. Помимо этого, программа умеет слать уведомления и позволяет задавать тот самый допустимый отрезок времени.

Второго ассистента обозвали Automatic Park. Этот электронный помощник появится в списке оснащения автомобилей с электронным стояночным тормозом и автоматической коробкой передач.

А работает он так: переводит коробку переключения передач в режим паркинга, если водитель забыл это сделать и вышел из машины. И если вам кажется, что так не бывает, то знайте — бывает: нога на тормозе, водитель заболтался по телефону, забыл и вышел. А дальше понятно — авто катится до первого препятствия. Представители Toyota обещают, что обе системы появятся в большинстве авто марки 2020 модельного года.

Правда, стоит отметить, что ряд премиальных марок, включая BMW, уже давно не позволяют своим машинам совершать движение в режиме Drive при открывании дверей водителем или пассажирами. Иными словами, японцы лишь догоняют грандов мирового автопрома, а никак не опережают их. Хотя для владельцев Toyota — это, несомненно, шаг вперед. И прежде всего, в поане безопасности.

Стоит сказать, что специалисты ведущих автобрендов не забывают о безопасности, постоянно создавая все новые технологии и разрабатывая уникальные системы. К примеру, не так давно ребята из Volvo рассказали о сервисе, помогающем автомобилям передавать друг другу информацию о состоянии дороги. В этом случае вдитель и машина будут заранее знать, что их ждет за поворотом.