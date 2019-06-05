Немцы разработали виртуальный ключ для автомобиля

Специалисты компании Bosch сейчас находятся на пути к созданию такого софта. Это приложение, кстати, отличается от тех, что уже существуют на рынке: для того, чтобы открыть машину, смартфон даже не придется доставать из кармана. Автомобиль будет сам распознавать уникальный номер устройства и открывать двери только владельцу телефона.

Разработчики продумали и вариант, когда телефон утерян или украден. Деактивировать систему довольно просто через онлайн-сервис. В теории такой ключ вроде бы даже безопасен. В отличие от бесключевого доступа или дистанционного управления злоумышленник перехватить сигнал не сможет: вся информация передается по Bluetooth-каналу.