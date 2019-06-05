Немцы разработали виртуальный ключ для автомобиля

В наше прогрессивное время смартфон стал основным средством общения: в нем умещаются соцсети и мессенджеры, не говоря уже о классической функции голосовой коммуникации. Без телефона некоторые люди уже не ходят даже в уборную. Почему бы не создать приложение, позволяющее открывать, закрывать… нет, не уборную, а автомобиль.
Специалисты компании Bosch сейчас находятся на пути к созданию такого софта. Это приложение, кстати, отличается от тех, что уже существуют на рынке: для того, чтобы открыть машину, смартфон даже не придется доставать из кармана. Автомобиль будет сам распознавать уникальный номер устройства и открывать двери только владельцу телефона.
Разработчики продумали и вариант, когда телефон утерян или украден. Деактивировать систему довольно просто через онлайн-сервис. В теории такой ключ вроде бы даже безопасен. В отличие от бесключевого доступа или дистанционного управления злоумышленник перехватить сигнал не сможет: вся информация передается по Bluetooth-каналу.
Чтобы понять, насколько подобная услуга будет востребована, авторы проекта провели соцопрос. Выяснилось, что 46% мужчин и 32% женщин с радостью будут пользоваться таким приложением, а 54% респондентов, использующих бесключевую технологию, легко согласятся заменить ее на программу смартфона.
Напомним, что недавние исследования показали несостоятельность системы бесключевого доступа перед угонщиками. Британские специалисты проверили 11 современных автомобилей этого года, и большинство из них оказались уязвимыми для взлома.