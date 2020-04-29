Как Lexus поддерживает малый бизнес в России

Проект #SupportLocal создан для того, чтобы поддержать предпринимателей. Он предоставляет всю полезную информацию о различных компаниях, позволяя клиентам, например, купить сертификат любимого кафе или магазина, чтобы реализовать его после того, как карантинные меры будут сняты.

Став партнером нового проекта, марка Lexus будет приобретать такие фьючерсы, чтобы разыгрывать их в соцсетях. Кроме того, премиальный бренд планирует периодически рассказывать на своих страничках в Сети о барах, ресторанах и других организациях, зарегистрированных на платформе SupportLocal, поддерживая информационно.

Напомним, что компания Lexus ввела противопандемические меры и для своих клиентов. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», марка «заморозила» апрельские цены на свои автомобили до конца мая, продлила до 15 мая действие спецпрограмм, заканчивающихся с 30 марта по 30 апреля, а также расширила межсервисные интервалы с сохранением гарантии.