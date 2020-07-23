В автомобилях довольно скоро могут появиться сенсорные экраны, читающие мысли водителя

Итак, бесконтактный дисплей позволит, во-первых, не отвлекать внимание от дороги. А во-вторых, обеспечит дополнительную защиту от распространения бактерий и вирусов. Новая технология под названием «предиктивное прикосновение» использует датчики контроля изображения и радиочастотные обнаружители, которые все чаще встречаются в потребительской электронике. Получая информацию от датчиков, искусственный интеллект прогнозирует желаемую точку прикосновения пользователя к экрану. Как показали тесты, «предиктивное прикосновение» на 50% упрощает процесс общения с дисплеем.

Авторы идеи уверяют, что технология бесконтактных взаимодействий, основанная на программном обеспечении, уже почти готова к производству. Более того, она может быть «бесшовно» интегрирована в уже существующие сенсорные экраны и интерактивные дисплеи. Например, в тачскрин нового «Дефендера», который уже был замечен на дорогах Москвы.