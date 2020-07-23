В автомобилях довольно скоро могут появиться сенсорные экраны, читающие мысли водителя

Фото производителя.
В компании Jaguar Land Rover заметили, что водителям трудно управляться с сенсорными экранами, когда машина едет по разбитой дороге. На кочках человек промахивается мимо виртуальных кнопок, что заставляет отвлекаться от управления. Чтобы решить проблему, инженеры компании при участии специалистов из Кембриджского университета разработали бесконтактный сенсорный экран. Каким образом, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Итак, бесконтактный дисплей позволит, во-первых, не отвлекать внимание от дороги. А во-вторых, обеспечит дополнительную защиту от распространения бактерий и вирусов. Новая технология под названием «предиктивное прикосновение» использует датчики контроля изображения и радиочастотные обнаружители, которые все чаще встречаются в потребительской электронике. Получая информацию от датчиков, искусственный интеллект прогнозирует желаемую точку прикосновения пользователя к экрану. Как показали тесты, «предиктивное прикосновение» на 50% упрощает процесс общения с дисплеем.

Авторы идеи уверяют, что технология бесконтактных взаимодействий, основанная на программном обеспечении, уже почти готова к производству. Более того, она может быть «бесшовно» интегрирована в уже существующие сенсорные экраны и интерактивные дисплеи. Например, в тачскрин нового «Дефендера», который уже был замечен на дорогах Москвы.

производители, безопасность дорожного движения, технология
23 июля 2020
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