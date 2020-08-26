В автомобилях Volvo появилась уникальная технология фильтрации воздуха

Для автомобилей Volvo 2021-го модельного года стала доступна усовершенствованная технология фильтрации воздуха Advanced Air Cleaner — она предлагается в качестве дополнительной опции для всей линейки Volvo, за исключением кроссовера XC40. В комплекс фильтрации внутрисалонного воздуха входят инновационный мультифильтр, датчик твердых частиц класса РМ2.5 (частицы менее 2,5 мкм) и высоковольтный ионизатор микрочастиц.

Встроенный климатический датчик измеряет количество взвешенных частиц PM2.5 в салоне и предоставляет эту информацию водителю. Она отображается на центральном дисплее, а также в приложении Volvo On Call, поэтому владелец машины имеет возможность дистанционно оценить уровень загрязненности воздуха и провести его очистку до начала поездки. Работает это так. Частицы, которые попадают извне, сначала ионизируются, а затем захватываются мультифильтром. В случае если воздух снаружи слишком загрязнен, его подача приостанавливается и включается функция рециркуляции и очистки того воздуха, который есть в салоне.

Добавим, что в городе концентрация частиц РМ2.5 может достигать высоких значений. За счет своих размеров (даже не являясь ядовитыми или отравляющими) они способны проникать глубоко в органы дыхания и накапливаться в организме, вызывая аллергию, раздражение с последующим инфицированием и другие неприятные последствия.