Беспилотник доставил в Москву первую тонну продуктов

В полностью автономном режиме грузовичок проехал более 240 километров, правда, умной технике ассистировал инженер, сидевший на водительском месте. А все потому, что Россия соблюдает международную конвенцию 1968 года, по правилам которой за рулем транспортного средства обязан находиться человек, даже если это ТС — беспилотное.

К слову, если бы доставка проходила без инженера, стоимость перевозки составила менее 1000 рублей. Для сравнения, транспортные компании готовы доставить такой груз за 2200 рублей, хотя, на самом деле, арендовать «Газель», чтобы съездить из Владимира в Москву, сейчас стоит около 6000.