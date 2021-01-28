Jaguar Land Rover перестанет выпускать автомобили из стали и алюминия

Исследования помогут Jaguar Land Rover разработать легкие конструкции для автомобилей и трансмиссий: инженеры планируют заменить алюминий и сталь композитами! Притом новые материалы смогут выдерживать повышенный крутящий момент, создаваемый электромоторами.

Использование таких композитных материалов, как углеродное волокно, позволят увеличить жесткость кузова на 30% и снизить массу машины на 35 кг, попутно повысив ее безопасность. За счет снижения массы можно будет установить батарею большего размера и увеличить запас хода.

К 2022 году Jaguar Land Rover планирует создать целый парк испытательных прототипов, созданных благодаря новым технологиям.

Кстати, несколько месяцев назад Jaguar обновил электрический кроссовер I-Pace. Модернизация принесла автомобилю свежую медиасистему, расширенный список опций и зарядное устройство мощностью 11 кВт. А недавно электрокар 2021 модельного года вышел на российский рынок.