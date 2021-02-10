Hyundai показала шагающий «внедорожник будущего»

Главная особенность этого беспилотного электромобиля — четыре колеса, установленные на опорах достаточно сложной конструкции, чтобы машина могла не только ездить, но и «шагать» через наиболее серьезные препятствия. Благодаря этому грузовая платформа позволяет доставлять грузы в самые отдаленные места.

Предполагается, что такой грузовичок пригодится для исследователей, которым важно «забросить» оборудование для наблюдений. Но от себя добавим, что подобные «вездеходы будущего» наверняка понравится и военным. Впрочем, пока корейский «Тигр» — лишь концепт, и о сколько-нибудь серийном выпуске такого «шагохода» речи не идет.

Так что предлагаем внимательнее посмотреть на «вездеход настоящего». Долгожданные новости о новинках отечественного автомобильного рынка начали сбываться: несмотря на падение спроса и прочие невзгоды, корейцы привезли в Россию свой флагман — гигантский кроссовер Pаlisade. Портал «АвтоВзгляд» внимательно изучил амбициозную новинку в ходе премьерного тест-драйва.