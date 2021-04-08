Как кардинально защитить пассажиров общественного транспорта от коронавируса

Если раньше, следуя всем правилам и рекомендациям, достаточно было обеззараживать все поверхности единицы транспорта до выхода в рейс, то теперь уже требуется постоянная очистка воздуха прямо в дороге, когда в салоне «Скорой помощи», автобуса или микроавтобуса находятся люди.

Исследования показали, что используемое до сегодняшнего дня оборудование, основанное на облучении ультрафиолетом, для этого недостаточно эффективно. Чтобы бактерии и вирусы погибли гарантированно, их нужно подвергать воздействию УФ-лучей несколько часов, а не те считанные секунды, которые они находятся в обеззараживающем устройстве.

А самый лучший результат — 99,995% уничтоженных вирусов — показывают системы механической фильтрации уровня НЕРА 14 (High Efficiency Particulate Absorbing). Такие системы способны задерживать самые трудноуловимые частицы размером 0,3 мкм (более крупные улавливаются механически, более мелкие — за счет электростатики).