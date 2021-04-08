Как кардинально защитить пассажиров общественного транспорта от коронавируса

Фото производителя.
Пандемия коронавируса продолжается и уже ясно, что даже после того, как эта напасть будет побеждена и взята под контроль, различные требования к медицинской безопасности жизни в целом, и транспортных перевозок в частности, станут существенно жестче. И одна из главных сфер, где это несомненно произойдет — перевозка людей, причем как в общественном, так и в специальном медицинском транспорте.

Если раньше, следуя всем правилам и рекомендациям, достаточно было обеззараживать все поверхности единицы транспорта до выхода в рейс, то теперь уже требуется постоянная очистка воздуха прямо в дороге, когда в салоне «Скорой помощи», автобуса или микроавтобуса находятся люди.

Исследования показали, что используемое до сегодняшнего дня оборудование, основанное на облучении ультрафиолетом, для этого недостаточно эффективно. Чтобы бактерии и вирусы погибли гарантированно, их нужно подвергать воздействию УФ-лучей несколько часов, а не те считанные секунды, которые они находятся в обеззараживающем устройстве.

А самый лучший результат — 99,995% уничтоженных вирусов — показывают системы механической фильтрации уровня НЕРА 14 (High Efficiency Particulate Absorbing). Такие системы способны задерживать самые трудноуловимые частицы размером 0,3 мкм (более крупные улавливаются механически, более мелкие — за счет электростатики).

Фото производителя.

Именно такие фильтры и рекомендуют ВОЗ, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и ЕС (ECDC), уточняют, что они должны обновлять весь воздух в салоне транспортного средства каждую минуту. Такую систему смогла предложить компания «Вебасто», благодаря своему богатому опыту работы на рынке пассажирского транспорта.

Новейшие очистители воздуха Webasto HFT можно установить как в ходе производства автобуса или спецавтомобиля, так и на уже эксплуатируемую технику. При этом на установку потребуется не более получаса.

Для этого нужны элементарные виды крепления в салоне и подключение к бортовой сети. В ассортименте есть модели производительностью 300 и 600 куб. м. воздуха в час, а также особо тихая модель «200» (190 куб. м.). С этого года «Вебасто» предлагает данную продукцию и в России.

новинки рынка, безопасность дорожного движения, технология, техническое обслуживание, коронавирус
8 апреля 2021
198