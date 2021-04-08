Как кардинально защитить пассажиров общественного транспорта от коронавируса

Если раньше, следуя всем правилам и рекомендациям, достаточно было обеззараживать все поверхности единицы транспорта до выхода в рейс, то теперь уже требуется постоянная очистка воздуха прямо в дороге, когда в салоне «Скорой помощи», автобуса или микроавтобуса находятся люди.
Исследования показали, что используемое до сегодняшнего дня оборудование, основанное на облучении ультрафиолетом, для этого недостаточно эффективно. Чтобы бактерии и вирусы погибли гарантированно, их нужно подвергать воздействию УФ-лучей несколько часов, а не те считанные секунды, которые они находятся в обеззараживающем устройстве.
А самый лучший результат — 99,995% уничтоженных вирусов — показывают системы механической фильтрации уровня НЕРА 14 (High Efficiency Particulate Absorbing). Такие системы способны задерживать самые трудноуловимые частицы размером 0,3 мкм (более крупные улавливаются механически, более мелкие — за счет электростатики).
Именно такие фильтры и рекомендуют ВОЗ, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и ЕС (ECDC), уточняют, что они должны обновлять весь воздух в салоне транспортного средства каждую минуту. Такую систему смогла предложить компания «Вебасто», благодаря своему богатому опыту работы на рынке пассажирского транспорта.
Новейшие очистители воздуха Webasto HFT можно установить как в ходе производства автобуса или спецавтомобиля, так и на уже эксплуатируемую технику. При этом на установку потребуется не более получаса.
Для этого нужны элементарные виды крепления в салоне и подключение к бортовой сети. В ассортименте есть модели производительностью 300 и 600 куб. м. воздуха в час, а также особо тихая модель «200» (190 куб. м.). С этого года «Вебасто» предлагает данную продукцию и в России.