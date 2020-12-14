Коронавирус заставил отказаться от общественного транспорта большинство российских водителей

Судя по всему, уже мало кто всерьез верит утверждениям, будто самое опасное с точки зрения заражения коронавирусом место — это офис или подобная ему локация. Опрос, проведенный порталом «АвтоВзгляд» среди своих читателей, косвенно подтверждает, что граждане в массе своей солидарны с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. В одном из своих телеинтервью она заявила: «Самые опасные места там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте».
Понятно, что речь шла именно об общественном транспорте, где множество пасажиром хаотично контактируют друг с другом в ограниченном пространстве. Ведь сложно же представить заражение от самого себя, когда ты в одиночестве рулишь на своем авто. И даже регулярные заверения представителей столичного роспотребнадзора о том, что на поверхностях в московском метрополитене коронавирусных следов не обнаруживается, веры в безопасность общественного транспорта не особо добавляют. Ведь контролеры же не могут непрерывно мониторить ситуацию в каждом вагоне. А вирус ждать инспекторов не будет — прекрасно перелетит с одного человека на другого непосредственно.
И что характерно: большинство одноразовых масок, которые граждан заставляют носить в общественном транспорте под угрозой штрафов и облав, от «короны» толком не защищают. Хотя бы потому, что народ массово носит их не по науке: не из страха заразиться, а чтоб проверяющие не доставали.
Люди, использующие по-настоящему полезные в этом смысле респираторы с фильтрами, попадаются настолько редко, что подобные случаи запоминаются надолго, словно встреча с известным актером в подземке.
Чтобы отчетливо осознавать нежелательность использования сейчас автобуса или поезда, не нужно быть ни ученым, ни начальницей Роспотребнадзора. Все очевидно, какую бы «пургу» о прелестях общественного транспорта ни несли бы в СМИ городские пропагандисты. Это подтвердил и опрос портала «АвтоВзгляд». Мы задали читателям вопрос: «Перестали ли вы пользоваться общественным транспортом из-за коронавируса?»
На него откликнулись 4024 посетителя нашего ресурса. Из них только 38% (1537 человек) сообщили, что «пользуются общественным транспортом как и до пандемии». Скорее всего, у них просто нет иного выхода. Поскольку еще 38% (1545 участников) ответили, что пандемия заставила их отказаться от автобусов и пересесть на собственный автомобиль. Еще 5% (216 ответивших), оказывается, сейчас перемещаются исключительно на такси и каршеринге. А оставшиеся 18% (726 респондентов) уверяют, что и вовсе «стараются ходить пешком или использовать самокат, либо велосипед».
Таким образом, львиная доля наших читателей из-за пандемии CVOVID-19 отказалась от общественного транспорта, предпочитая любые возможные альтернативы.