Коронавирус заставил отказаться от общественного транспорта большинство российских водителей

Судя по всему, уже мало кто всерьез верит утверждениям, будто самое опасное с точки зрения заражения коронавирусом место — это офис или подобная ему локация. Опрос, проведенный порталом «АвтоВзгляд» среди своих читателей, косвенно подтверждает, что граждане в массе своей солидарны с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. В одном из своих телеинтервью она заявила: «Самые опасные места там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте».

Понятно, что речь шла именно об общественном транспорте, где множество пасажиром хаотично контактируют друг с другом в ограниченном пространстве. Ведь сложно же представить заражение от самого себя, когда ты в одиночестве рулишь на своем авто. И даже регулярные заверения представителей столичного роспотребнадзора о том, что на поверхностях в московском метрополитене коронавирусных следов не обнаруживается, веры в безопасность общественного транспорта не особо добавляют. Ведь контролеры же не могут непрерывно мониторить ситуацию в каждом вагоне. А вирус ждать инспекторов не будет — прекрасно перелетит с одного человека на другого непосредственно.

И что характерно: большинство одноразовых масок, которые граждан заставляют носить в общественном транспорте под угрозой штрафов и облав, от «короны» толком не защищают. Хотя бы потому, что народ массово носит их не по науке: не из страха заразиться, а чтоб проверяющие не доставали.