Toyota и Siemens придумали, как избежать дефектов при литье алюминия

Созданная система оказалась одной из первых в мире, где искусственный интеллект используется для прогнозирования дефектов в литейном производстве. Решение позволяет повысить качество деталей и производительность предприятия. В дальнейшем предполагается внедрение этого принципа на заводах по всему миру.

Вообще, литье — очень сложный в управлении процесс из-за постоянного изменения ряда факторов, (например, соотношения температур или скорости закачки расплавленного алюминия). Успех зависит от опыта специалистов, и иногда детали требуют вторичной обработки для устранения дефектов… С новой системой огрехов будет намного меньше.

Добавим, что детали из литого алюминия, изготовленные на заводе Toyota Industries Corporation в Японии, отличаются превосходной герметичностью и устойчивостью к высокому давлению. Они используются при сборке компрессоров для систем кондиционирования воздуха, и им принадлежит крупнейшая доля на глобальном рынке.