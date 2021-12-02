Японские луноходы получат полный привод от кроссоверов Nissan

Инновационный центр JAXA по исследованию космоса сейчас занимается разработкой луноходов, а Nissan помогает улучшать управляемость «покорителей космоса». Как известно, луноход должен уметь перемещаться по порошкообразной, скалистой и неровной поверхности Луны, а также быть энергоэффективным, так как запасы энергии сильно ограничены.

В рамках совместных исследований с JAXA компания Nissan совершенствует технологию e-4ORCE, чтобы улучшить ее характеристики на песчаной поверхности и в других суровых условиях. В частности, инженерам предстоит добиться идеального контроля тягового усилия при движении, чтобы минимизировать пробуксовку колес в зависимости от состояния поверхности.

В итоге, Nissan не только помогает создать луноход, но и параллельно развиает собственные наработки, которые пригодятся при производстве серийных машин.

А еще ниссновцы презентовали стратегию своего долгосрочного развития под названием Ambition 2030. Портал «АвтоВзгляд» изучил основные пункты этого манифеста.