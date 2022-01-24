Объявлено, когда автопром перейдет на революционные твердотельные аккумуляторы

Аккумуляторы Factorial отличаются высокой надежностью и обеспечивают на 50 % больший запас хода по сравнению с существующими литий-ионными аналогами. Разработчики уверены, что представить первую конкурентоспособную технологию твердотельных батарей удастся до 2026 года.

При этом главное достижение Factorial — это технология FEST, в которой используется запатентованный твердый электролитный материал, обеспечивающий безопасную и надежную работу ячеек.

Для коммерциализации своих разработок компания заключила соглашения о совместной разработке с Mercedes-Benz, Stellantis и Hyundai — тремя из 10 ведущих мировых производителей автомобилей.

И еще одна новость от концерна Stellantis. Кроссоверы Jeep Renegade и Jeep Compass вскоре обзаведутся гибридными версиями. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в новой силовой установке впервые используется 1,5-литровый 4-цилиндровый турбомотор.