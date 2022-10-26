Автомобили Geely станут «вычислять» водителя по одежде

Как сообщает портал «Китайские автомобили», принцип действия подобного климат-контроля прост. В салоне размещаются датчики и камеры, фиксирующие присутствие людей, а с помощью оптики электроника определяет, какие вещи они носят.

Ориентируясь на количество одежды, умная система вычисляет оптимальную температуру в салоне и меняет ее в соответствующую сторону. Кроме того, она способна отслеживать состояние пассажиров в реальном времени, то есть настройки «климатика» меняются автоматически. О запуске инновации в серийное производство пока не сообщается.