Tesla в очередной раз дико оконфузилась

В этот раз она затронула более 300 тысяч «мобильных гаджетов» Model 3 и Model Y. Проблема связана с тем, что дефекты программного обеспечения приводят к нестабильной работе задних габаритных фонарей. Например, в отдельных случаях они просто не включаются, что представляет опасность для остальных участников движения, повышая риск столкновения. Конечно, у большинства современных авто каждый блок фар управляется отдельным контроллером, но это, тем не менее, не приводит к подобным проблемам.

Похоже, что «электрички» Tesla унаследовали худшие качества современных девайсов. У той же компании Apple сразу после выхода новой версии операционной системы буквально на следующий день выходит пакет исправления ошибок. Такое ощущение, что в Tesla процедуру тестирования своего продукта просто перекладывают на покупателя, особо не задумываясь о возникающих рисках.

Кстати, неспроста по результатам исследований агентства J. D. Power, владельцы электрокаров менее удовлетворены своими «колесами» по сравнению с владельцами автомобилей, использующих двигатели внутреннего сгорания.