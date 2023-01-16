Дунь в… часы и китайский автомобиль, может быть, поедет

Современные гаджеты, начиная от фитнес-браслетов и заканчивая смартфонами, могут практически все. Не могут они только одного. Эффективно взаимодействовать с автомобилем. Даже на уровне информационно-развлекательной системы. Ну не хотят разработчики смарт-устройств делится с автопроизводителями секретными протоколами обмена данными своих гаджетов. Может быть поэтому автомобильные бренды все время пытаются сделать всякие браслеты и прочие умные ключи для своих авто. Но получается плохо. Да и в любом случае — все это технологии прошлого века.

Возможно, именно поэтому китайский автопроизводитель BYD решил проблему радикально, создав собственные смарт-часы, которые, помимо уже традиционных возможностей, предлагаемых теми же Apple Watch, умеют еще открывать и даже запускать автомобили компании. Причем помимо мониторинга основных показателей здоровья водителя, в часы встроен еще и алкотестер. И в том случае, если в выдыхаемом вами воздухе есть пары алкоголя, машина никуда не поедет.

Правда, порталу «АвтоВзгляд» любопытно, как эти часы отреагируют, например, на попытку отмыть стекла автомобиля при помощи специальной жидкости до того, как двигатель будет запущен. И когда, вслед за умными часами, у BYD появится собственный смартфон.