Пиратские технологии: как в России будут выпускать дефицитные запчасти

Доступных новых автомобилей в России сейчас нет. И даже постепенный выход на довоенные мощности АВТОВАЗа этот вопрос не решит — рынок испытывает жесточайший дефицит, который, собственно, и рождает высокие цены. Дилеры зарабатывают, поскольку диктовать им условия никто не может, а народ продолжает потихоньку «доедать» вторичный рынок, который, к слову, тоже не бесконечный.

Было сказано много громких слов о приложенных усилиях по наполнению России новыми авто, и «воз» с места сдвинулся — первая партия иранских машин закуплена, китайская Kaiyi вот-вот появится в дилерских центрах. Но вопрос обслуживания все еще стоит остро: чем и как ремонтировать старые «тачки», которые, как показывают маркетинговые исследования, станут основным транспортным средством для россиян в обозримой перспективе? Правительство предложило ранее не очень очевидное и даже постыдное, но крайне действенное решение, которым, например, активно пользуются в Китае.

Обычно термин «обратный инжиниринг» упоминался как раз в отношении Поднебесной, потому что фактически это воровство технологий путем разбора, оцифровки и последующего производства компонентов без учета авторских прав. То есть покупаем фильтр, разбираем его, смотрим что там внутри, делаем аналог, производим и продаем. То же самое и со сложными агрегатами, электрическими блоками и прочим.