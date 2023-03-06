Пиратские технологии: как в России будут выпускать дефицитные запчасти

Доступных новых автомобилей в России сейчас нет. И даже постепенный выход на довоенные мощности АВТОВАЗа этот вопрос не решит — рынок испытывает жесточайший дефицит, который, собственно, и рождает высокие цены. Дилеры зарабатывают, поскольку диктовать им условия никто не может, а народ продолжает потихоньку «доедать» вторичный рынок, который, к слову, тоже не бесконечный.
Было сказано много громких слов о приложенных усилиях по наполнению России новыми авто, и «воз» с места сдвинулся — первая партия иранских машин закуплена, китайская Kaiyi вот-вот появится в дилерских центрах. Но вопрос обслуживания все еще стоит остро: чем и как ремонтировать старые «тачки», которые, как показывают маркетинговые исследования, станут основным транспортным средством для россиян в обозримой перспективе? Правительство предложило ранее не очень очевидное и даже постыдное, но крайне действенное решение, которым, например, активно пользуются в Китае.
Обычно термин «обратный инжиниринг» упоминался как раз в отношении Поднебесной, потому что фактически это воровство технологий путем разбора, оцифровки и последующего производства компонентов без учета авторских прав. То есть покупаем фильтр, разбираем его, смотрим что там внутри, делаем аналог, производим и продаем. То же самое и со сложными агрегатами, электрическими блоками и прочим.
Чистой воды пиратство, только возведенное на глобальный уровень. В иной ситуации — порицаемое и даже наказуемое действо, однако сейчас, когда «обладатели авторских прав» разорвали контракты и отказались предоставлять уже оплаченную услугу — тоже не честь по чести — иного выхода просто нет.
А раз не можешь пресечь — нужно возглавить. Совсем недавно и незаметно прошла новость о реализации в Новосибирске проекта мощного трехмерного принтера, который позволяет за считанные часы создать подробнейшую цифровую модель любого сложного предмета. Например, запчасти. Затем уже оцифрованную деталь отправляют на обсчет и готовят пробное производство. Создание «тестовой линии» — это уже недели, а не годы, как в случае разработки с чистого листа. Те же китайцы умеют это делать вообще за считанные дни.
В России достаточно предприятий как крупного, градообразующего, так и среднего бизнеса, способных выпускать нужные российскому автовладельцу узлы и агрегаты. Основной камень преткновения — авторские права, учитывать которые сегодня не только бессмысленно, но и вредно. Сейчас надо думать о себе и о своих, а не о счастливых деньках, когда все рассуждали о праве. Тем более, что такой подход в тандеме с кластером восстановления узлов и агрегатов, о реализации которого портал «АвтоВзгляд» уже упоминал, позволит решить насущную потребность не на дни, а на месяцы. А дальше уже видно будет.