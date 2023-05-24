Русские и китайцы могут начать вместе проектировать автомобили

Директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Пабло Итурралде и руководство Шанхайского университета договариваются о совместной работе.

Господин Итурралде отметил, что китайские инженеры также занимаются гоночными машинами. Однако у коллег из КНР не так развиты студенческие проекты, как в Московском Политехе. Поэтому обсуждается возможность участия в них китайских студентов и профессоров.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в заседании российско-китайского бизнес-форума, который проходит в эти дни в Шанхае. Глава российского правительства уже выступил на пленарном заседании форума, где призвал активнее укреплять партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая.

В частности, Мишустин отметил, что российские ВУЗы имеют большой опыт обучения в классических форматах и готовы делиться лучшими практиками и методиками, приглашая китайских учащихся на программы высшего образования и профессиональной переподготовки.

Интересно и то, что в апреле 2023 года Московский Политех открыл свое представительство в Шанхае. Это позволяет напрямую работать не только с азиатскими университетами и научными организациями в области автомобилестроения, но и с целыми промышленными предприятиями. Так что в будущем не исключаем появления доступного автомобиля сделанного командой разработчиков из России и КНР.