Зона свободной торговли: кто спасет российский авторынок от полной «китаизации»

Для начала пара слов обо «всем мире», который теперь против России. В мае 2022 года Высший Евразийский экономический совет продекларировал решение о старте переговорного процесса о свободной торговле с Индонезией. По прошествии года можно подвести первые итоги инициативы: российское посольство в Джакарте считает, что соглашение не только будет подписано, но и произойдет это уже в ближайшие пару лет, что очень быстро для столь глобальных процессов.
Для понимания: свободная торговля — это тип международной договоренности, в рамках которой страны обязуются отменить некоторые налоги и сборы, а также таможенные пошлины. Самая известная зона свободной торговли — NAFTA: в нее входят США, Канада и Мексика. Однако вернемся в наши, российско-индонезийские широты.
Подписание договора гарантирует, что стоимость множества товаров, произведенных в Индонезии, для россиян резко сократится. Зона свободной торговли, она ведь и на автомобили распространяется: и если с новыми могут возникнуть сложности, то с подержанными — никаких. А уж оперативно настраивать логистику мы теперь умеем. Вынуждены были научиться.
Для ценителей географии и поклонников культуры «стран первого мира»: Индонезия — крупнейшее государство с населением 270 000 000 человек. Четвертая в мире по числу граждан Индонезия еще и мощная страна с точки зрения промышленности. Там располагаются заводы Mitsubishi, Honda, Toyota, Daihatsu, Nissan, Hyundai, General Motor, Suzuki и VW. Одним словом, изобилие самой разной колесной техники — от мотоциклов до автомобилей.
Также в Индонезии производится огромное количество различных запчастей и комплектующих. Например, предприятие небезызвестного бреда Denso. Однако в России мы знаем индонезийские товары в первую очередь по полке шинного магазина: там производят довольно много покрышек, в том числе популярные и широко известные у нас Goodyear и Hankook.
Создание такого экономического союза, а зону свободной торговли иначе и не назовешь, скажется не только на ценах, но и на ассортименте. Следовательно, начнется так давно забытая конкурентная борьба, скидки и специальные акции. Рынок продавца, который заказывает музыку, наконец-то уйдет в прошлое, превращаясь в рынок покупателя.
Остается лишь надеяться, что тренд не только не изменится, но и наберет ветра в паруса — Россия страна богатая и привлекательная, свято место пусто не бывает, а европейский бизнес изрядно нагрел стул. Уверены, глобальная Азия остыть ему не даст.