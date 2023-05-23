Зона свободной торговли: кто спасет российский авторынок от полной «китаизации»

Для начала пара слов обо «всем мире», который теперь против России. В мае 2022 года Высший Евразийский экономический совет продекларировал решение о старте переговорного процесса о свободной торговле с Индонезией. По прошествии года можно подвести первые итоги инициативы: российское посольство в Джакарте считает, что соглашение не только будет подписано, но и произойдет это уже в ближайшие пару лет, что очень быстро для столь глобальных процессов.

Для понимания: свободная торговля — это тип международной договоренности, в рамках которой страны обязуются отменить некоторые налоги и сборы, а также таможенные пошлины. Самая известная зона свободной торговли — NAFTA: в нее входят США, Канада и Мексика. Однако вернемся в наши, российско-индонезийские широты.

Подписание договора гарантирует, что стоимость множества товаров, произведенных в Индонезии, для россиян резко сократится. Зона свободной торговли, она ведь и на автомобили распространяется: и если с новыми могут возникнуть сложности, то с подержанными — никаких. А уж оперативно настраивать логистику мы теперь умеем. Вынуждены были научиться.