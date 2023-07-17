Суперлегкий и эффективный: чем удивил новый 0,5-литровый автомобильный двигатель

Новый агрегат на 400% эфективнее и на 70% легче обычных четырехцилиндровых ДВС. Этот бочонок весит всего 35 кг, а занимает места не более чем половина среднестатистической «четверки». При этом отдача мотора, не имеющего, кстати, ни головки блока, ни коленвала, ни распредвала и клапанов, вполне взрослая — 120 «лошадок». И это при объеме всего в 0,5 литра.

В новом моторе всего четыре камеры сгорания, в каждой из которых трудятся по два поршня. Шатунов не видно. Поршни установлены на роликах, которые прижаты к регулируемой лопастной круглой пластине. Ее регулировка позволяет влиять на газораспределение и степень сжатия двигателя. Когда лепесток достигает своего пика, поршень устремляется к верхней мертвой точке, где топливо непосредственно впрыскивается в цилиндр, а свеча зажигания воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь.

Любопытно, что мощность выводится на оба конца двигателя. Поэтому коробку передач к нему можно примкнуть с любой стороны. А можно подключить целых два узла отбора мощности. С одной стороны, скажем, на колеса. А с другой, в гибридной схеме, генератор для подзарядки электрической батареи. В любом случае конфигурация мотора обеспечивает отличную балансировку, что позволяет минимизировать стандартные недостатки ДВС — шум и вибрацию.

Стартаперы пока обкатывают свое детище. Новинка отлично вписалась под капот шоу-кара на базе Mazda Miata. Однако обидно, что они не рассматривают в качестве карьеры для своего изобретения работу в традиционных автомобилях. Изобретатели нацелены на сугубо гибридные концепции, для которых, признаться, ДВС со столь малым весом и высокой эффективностью — самое то…