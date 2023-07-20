Почему гибридный внедорожник Tank 300 может не понравиться покупателям

Как передает издание CarNewsChina, один гибридный «трехсотый» заметили в Китае уже без камуфляжа. Его единственное отличие от классической версии в шильдике с надписью PHEV. Кроме того, говорят о возможном появлении нового темного декора на кузове и колесных дисков оригинального дизайна.

Судя по данным сайта Министерства промышленности КНР, силовая установка Tank 300 будет такая же, что и у старшего Tank 500 Hi4-T. Напомним, что она состоит из двухлитровой «турбочетверки», девятиступенчатого «автомата» и встроенного между ними электромотора. Суммарная отдача — 251 л. с. Однако не исключаем, что мощность понизят, ведь «трехсотый» заметно компактнее Tank 500.

Дата начала продаж Tank 300 PHEV пока не известна, впрочем, как и цены. Предположим, что инновации сделают машину немного дороже. А еще тяжелее. Для внедорожника это хуже всего, ведь тогда он будет труднее преодолевать грязь и буераки. Заметно подорожает и обслуживание, ведь в поле гибрид не починить. А использовать такую машину исключительно в городе — та еще идея. Уж лучше купить обычный паркетник.