Новая краска для кузова машины сможет заменить автокондиционер

Разрабатывая самую белую краску в истории, профессор машиностроения Сюлинь Руан не претендовал на запись в Книге рекордов Гиннеса. У него была более высокая цель: охладить здания на фоне всеобщего потепления климата. И в 2020 году команда Руана представила свое творение: тип белой краски на основе сульфата бария, способной отражать до 95% попадающих на нее солнечных лучей. А недавно ученые объявили о еще более мощной формуле, которая увеличила отражение до 98%.
Свойства краски почти «супергеройские». В солнечный полдень она делает окрашенную поверхность прохладнее окружающего воздуха на 8 градусов по Фаренгейту. В градусах по Цельсию, казалось бы, не очень много — всего 0,23 градуса. Но лиха беда начало. К тому же по ночам охлаждение происходит вдвое эффективнее — до 19 оF. Применительно к домам можно говорить об уменьшении потребности в кондиционировании воздуха на целых 40%.
По словам доктора Руана, выкрашенная поверхность прохладная на ощупь даже под палящим солнцем. К тому же в отличие от кондиционеров, краска не требует энергии и не нагревает наружный воздух. Изначально продукт предназначался, повторимся, для крыш, но сегодня им заинтересовались и автопроизводители. В расчете на коммерческое предложение, Руан и его команда даже создали более легкую версию каски, которая могла бы отражать тепло от транспортных средств. Пока не очень ясно, когда это вещество появится на автомобилях. Но Руан уже работает над красками на основе сульфата бария разных цветов. Они будут не столь эффективными, как белая версия, но все же получат улучшенную отражательную способность.
Кстати, несколько лет назад Университет Пердью предложил инновационную матово-черную краску Vantablack, которая сглаживает детали до почти двухмерного вида. В 2019 году ею эффектно воспользовался концерн BMW, показав на Франкфуртском салоне в темном зале с ультрафиолетовым и неоновым освещением замаскированный новым покрытием X6, с тех пор ставший известным как самый черный автомобиль в мире.
А что у нас
Здесь можно было бы подумать, что отечественная наука безнадежно отстала от западной. Это справедливо лишь отчасти. Перспективные разработки, в том числе и в автомобильной области, периодически появляются. Например, такие как улучшенный алюминиево-кальциевый сплав (системы Al-Ca-Ni-Mn), который идеально подойдет для производства более долговечных автомобильных двигателей.
Запатентовавшие изобретение авторы — ученые Университета науки и технологий МИСИС — уверены, что благодаря уникальным характеристикам нового сплава можно значительно усовершенствовать сварно-литые конструкции и узлы летательных аппаратов, приборную технику в космической промышленности, детали для кораблестроения и, конечно же, вовсю использовать в автопроме, где требуется повышенная коррозионная стойкость. Новый сплав прост в изготовлении, а его производство потребует гораздо меньше финансовых и трудовых затрат по сравнению с традиционными сплавами.
– Высокие температуры затвердевания и отсутствие легкоплавких фаз обеспечивают повышенную жаропрочность таких сплавов по сравнению с силуминами. Это свойство позволяет изготовить более прочные и долговечные поршни для двигателей внутреннего сгорания, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» автор патента Евгения Наумова, доцент кафедры обработки металлов давлением НИТУ МИСИС.
Другое дело, как скоро подобное ноу-хау заинтересует отечественных автостроителей? Им сегодня, увы, приходится думать не об инновациях, а лишь о выживании. Жаль, что наука ждать не любит. А при своей невостребованности по месту пребывания, уж мы-то знаем, быстро меняет локацию и возможных заказчиков.