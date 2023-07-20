Новая краска для кузова машины сможет заменить автокондиционер

Разрабатывая самую белую краску в истории, профессор машиностроения Сюлинь Руан не претендовал на запись в Книге рекордов Гиннеса. У него была более высокая цель: охладить здания на фоне всеобщего потепления климата. И в 2020 году команда Руана представила свое творение: тип белой краски на основе сульфата бария, способной отражать до 95% попадающих на нее солнечных лучей. А недавно ученые объявили о еще более мощной формуле, которая увеличила отражение до 98%.

Свойства краски почти «супергеройские». В солнечный полдень она делает окрашенную поверхность прохладнее окружающего воздуха на 8 градусов по Фаренгейту. В градусах по Цельсию, казалось бы, не очень много — всего 0,23 градуса. Но лиха беда начало. К тому же по ночам охлаждение происходит вдвое эффективнее — до 19 оF. Применительно к домам можно говорить об уменьшении потребности в кондиционировании воздуха на целых 40%.

По словам доктора Руана, выкрашенная поверхность прохладная на ощупь даже под палящим солнцем. К тому же в отличие от кондиционеров, краска не требует энергии и не нагревает наружный воздух. Изначально продукт предназначался, повторимся, для крыш, но сегодня им заинтересовались и автопроизводители. В расчете на коммерческое предложение, Руан и его команда даже создали более легкую версию каски, которая могла бы отражать тепло от транспортных средств. Пока не очень ясно, когда это вещество появится на автомобилях. Но Руан уже работает над красками на основе сульфата бария разных цветов. Они будут не столь эффективными, как белая версия, но все же получат улучшенную отражательную способность.

Кстати, несколько лет назад Университет Пердью предложил инновационную матово-черную краску Vantablack, которая сглаживает детали до почти двухмерного вида. В 2019 году ею эффектно воспользовался концерн BMW, показав на Франкфуртском салоне в темном зале с ультрафиолетовым и неоновым освещением замаскированный новым покрытием X6, с тех пор ставший известным как самый черный автомобиль в мире.