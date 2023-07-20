Hyundai представила автомобильную краску, самостоятельно устраняющую царапины за два часа

Самовосстанавливающееся полимерное покрытие с использованием наноматериалов, разработанное Hyundai/Kia, основано на технологии регенерации синтетических пленок до исходного состояния примерно за два часа. Происходит это при комнатной температуре без необходимости внешнего нагрева или применения какого-либо оборудования и химикатов, ускоряющих восстановление. Когда покрытие получает повреждение, запускается химическая реакция с участием специального многокомпонентного полимера, входящего в его соства. Результатом процесса становится восстановление целости ЛКП.

Технологии самовосстановления автомобильной краски известны достаточно давно. Но все они как правило требуют применения тех или иных приемов ускорения процесса. Что затрудняет повторное заживление и сопряжено со сложностями в отсутствии сторонних нагревательных устройств. Ожидается, что технология самовосстановления Hyundai/Kia найдет применение не только в области окраски кузовов автомобилей, но и при создании объективов для видеокамер, а также лазерных сканеров окружающей обстановки, востребованных в производстве беспилотного транспорта.