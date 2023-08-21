Лучше, чем у Tesla: китайский AITO M7 получил самый «умный» автопилот

Как сообщает портал Autohome, новинку представят в Китае уже в сентябре. От обычной версии «семерки» она будет отличаться лидаром, размещенным на крыше над лобовым стеклом, и двумя радарами, встроенными в крылья. С помощью этих датчиков вычислительная платформа Huawei ADS 2.0 сможет сама управлять автомобилем, причем в любой дорожной ситуации. И если возможности системы подтвердятся, это будет настоящий технологический прорыв в области автономного вождения.

Напомним, что сам по себе AITO M7 схож по габаритам с Audi Q7. Силовая установка — последовательный гибрид, состоящий из 1,5-литрового бензинового движка мощностью 152 силы и электромотора отдачей 272 л. с. Есть вариант и с полным приводом. Его мощность — 449 л. с.

В России продажами кроссоверов занимается компания «МБ Рус», бывшее представительство Mercedes-Benz. Сейчас M7 можно заказать в двух комплектациях — Luxury и Flagship. Цена за версию со всеми ведущими колесами стартует от 7 900 000 рублей.