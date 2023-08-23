АВТОВАЗ возобновит производство LADA Granta с медиасистемой EnjoY Pro

По сообщениям паблика «Нетипичный АВТОВАЗ» из соцсети «ВКонтакте», продвинутая система с октября будет доступна только в самой дорогой комплектации #Club, а ее характеристики упростят. Инсайдеры пишут, что устройство получит компактный 7-дюймовый экран (ранее был 8-дюймовй сенсорный дисплей с разрешением 1280х780 пикселей) и лишится камеры заднего вида. Производитель «железа» неизвестен. До введения экономических санкций его поставляли из Южной Кореи. Ну а «софт» от «Яндекса» останется.

Напомним, производство «клубной» версии возобновили летом прошлого года. Сейчас такая Granta обойдется в 895 900 рублей. Интересно, что при перезапуске конфигуратор на официальном сайте предлагал богатую мультимедиа в составе пакета за 40 000 рублей, но на текущий момент данной опции нет.

Вспомним и о том, что крайней системой, которую вернули на «Гранту», стала ABS. Отныне ее выпускает компания «Итэлма».