Минивэн Voyah Dream стал лучше понимать русский язык

Обновленное программное обеспечение полностью адаптировано для использования в России: иконки меню, интерфейс, а также команды, описания и уведомления переведены на кириллицу. Конечно же, это кратно упростило пользование функционалом, особенно для старшего поколения, которое плохо знает английский язык, не говоря уже о китайском.

Те граждане, что купили вэны ранее, могут обратиться за обновлением «прошивки» в ближайший дилерский центр марки.

Напомним, что Voyah Dream продают у нас с февраля 2023 года. В движение его приводит гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового ДВС и двух электромоторов. Суммарная отдача — 394 л. с.

Новый «софт» также уже есть в «мозгах» кроссовера Voyah Free EVR и в ближайшее время появится на остальных моделях бренда, официально представленных в России. А еще программисты завершают работу над адаптацией развлекательных сервисов и навигации.