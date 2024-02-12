Названы самые востребованные на рынке в 2024 году подержанные легковушки

В 2024-м российский рынок подержанных автомобилей сбавит темпы роста. Специалисты компании Pango Cars спрогнозировали его увеличение не более чем на 10% к концу года и подвели итоги продаж на вторичке в январе 2024-го.



По данным аналитиков, в январе 2024 года российские автолюбители при выборе машин с пробегом предпочитали прочим маркам бренд Kia. На долю этих авто пришлось 12,8% от всех продаж. На втором месте с небольшим отрывом расположилась корейская же марка Hyundai (12,1%), на третьем – LADA (11,6%). Месяцем ранее, в декабре 2023 года, продукция АВТОВАЗа занимала вторую позицию в этом рейтинге – 12,3%. ТОП-5 самых покупаемых бэушек на начало текущего года замыкают Renault и Nissan. Их доля составляет 6% и 7% соответственно.

А самыми востребованными моделями стали Kia Rio и LADA Vesta. При этом особым спросом на вторичном рынке пользовались ТС стоимостью от 500 000 до 1 млн. рублей. Количество сделок с ними составило 31%. Четверть автолюбителей потратили на покупку транспортного средства от 1 млн. до 1,5 млн. рублей и 14% автомобилистов – менее 500 000 рублей. Лишь десятая часть россиян обзавелась авто с пробегом по цене свыше 2 млн. рублей.

В январе чаще всего автолюбители приобретали легковушки с пробегом 100 000-200 000 км (41%). Экземпляры с 70 000-99 000 км на одометре приглянулись 15% покупателям. Машины с пробегом 200 000-250 000 км устроили 11% новоиспеченных автовладельцев.