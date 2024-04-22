Эксперты назвали 10 самых надежных кроссоверов 2000-х

Если новые автомобили, доступные на российском рынке, вас не устраивают, то стоит присмотреться к машинам с пробегом. Тем более что эксперты как раз провели очередное исследование, по результатам которого назвали самые надежные кроссоверы 2000-2010 годов.

Журналисты издания HotCars составили собственный топ-10 самых привлекательных SUV-моделей на вторичном рынке. Анализ рейтингов надежности и отзывов клиентов позволил составить перечень автомобилей, которые создают своим владельцам меньше всего проблем в эксплуатации.

Список возглавил Lexus RX 350 образца 2010 года: он получил 93 балла из 100 возможных — в среднем год эксплуатации машины обходится в 407-498 долларов на обслуживание. В тройку также попали Honda CR-V 2008 года (90 баллов) с затратами 407 долларов и Lexus GX 2007 года с 4,7-литровым V8 (89 баллов) и расходами в 551 доллар.

Высоких оценок от экспертов также удостоились Toyota Highlander 2007 года (88 баллов), Infiniti FX35 2007 года (88 баллов), Ford Edge 2008 года (87 баллов), Toyota 4Runner 2008 года (87 баллов), Toyota FJ Cruiser 2008 года (86 баллов), Lincoln MKX 2007 года (85 баллов) и GMC Envoy 2006 года (85 баллов).

Отметим, что из всех автомобилей, попавших в топ-10, в России дефицитны только модели американских марок Ford, Lincoln и GMC. Остальные же кроссоверы широко представлены на нашем вторичном рынке — приобрести их можно без особого труда.