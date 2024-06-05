Советские внедорожники ассоциируются в первую очередь с моделями ГАЗ-67, ГАЗ-69 и «козликом» УАЗ-469, которые были самыми распространенными автомобилями в СССР. Но существовали и редкие образцы машин этого класса, одну из которых — «Автокам 2160» — спустя три десятка лет выставили на продажу. Соответствующее объявление обнаружил в Сети портал «АвтоВзгляд».

Проект автомобиля появился в 1989 году благодаря негосударственной ассоциации делового сотрудничества «Автокам», которая объединила несколько десятков советских предприятий. Планировалось наладить выпуск британского универсала FSV Ranger. Модель «Автокам 2160» собирались делать в Менделеевске (Республика Татарстан) и Шуе (Ивановская область), а ее официальная презентация состоялась в 1991 году. Но последовавший распад СССР и обман со стороны зарубежных партнеров из FSV International поставил точку в этой истории.

Всего было собрано порядка 150 автомобилей, адаптированных к советским реалиям с использованием имеющихся в стране агрегатов. Выставленный на продажу на «Авито» автомобиль выпущен в 1991 году и оснащен 85-сильным 1,7-литровым двигателем УЗАМ, который ставился на модели «Москвич» и ИЖ. У них же заимствовали коробку передач, задний мост, элементы подвески, тормозов, рулевого управления и ряд других деталей.

Заднеприводный универсал с пробегом 42 000 километров, как заявляет продавец, не участвовал в авариях и за три десятка лет имел всего двух владельцев. За такую машину просят 520 000 рублей, что делает «Автокам 2160» весьма привлекательным вариантом для коллекционеров советского автопрома — машина редкая, а использование агрегатов от распространенных моделей должно облегчить реставрацию автомобиля.