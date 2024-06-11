Редчайший спорткар BMW M1 выставили на продажу в России

Официальные поставки новых BMW на российский рынок прекратились из-за санкций, однако по параллельному импорту получить желанную модель все же можно. Причем не только актуального поколения, но и какой-либо раритет — скажем, уникальное спортивное купе M1.

На «Авито» редакция портала «АвтоВзгляд» отыскала объявление о продаже BMW M1 1980 года выпуска. Автомобиль с пробегом 3000 км, который находится в Европе, готовы отдать за 96 500 000 рублей. Если вас смущает столь высокая цена, то немецкое купе вполне можно рассматривать как инвестицию в классические машины — они с годами только дорожают. Например, на аукционе RM Sotheby's один из экземпляров среднемоторного M1 не так давно продали за 76 миллионов рублей.

С 1978 по 1981 годы BMW выпустила всего 453 таких спорткара, и только 399 из них были допущены к эксплуатации на дорогах общего пользования. Все автомобили оснащались атмосферным 3,5-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем мощностью 273 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой заднего привода. Это купе является одной из самых редких моделей в истории марки, что добавляет ему ценности как инвестиционного вложения денег.